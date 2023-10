Verdachte: auto’s voor plofkraken nodig, niet voor moord advocaat

“Er is geen match tussen mij en die Renault vóór 18 september”, zei verdachte Anouar T. over de auto die vermoedelijk is gebruikt ter voorbereiding op de moord op advocaat Derk Wiersum. De Renault Megane stond enige tijd gestald in een door T. gehuurde garagebox waarin volgens het Openbaar Ministerie auto’s werden geprepareerd voor gebruik bij plofkraken en liquidaties.

Dat bleek vrijdag bij de strafzaak tegen tien verdachten van het aansturen van de moordenaars van advocaat Derk Wiersum. Met ’18 september’ doelde de verdachte op de dag in 2019 waarop de raadsman werd doodgeschoten. De schutters zijn eerder al tot dertig jaar cel veroordeeld, nu staan verdachten terecht van het mogelijk aansturen van die moordenaars.

Raadslieden poogden vrijdagmorgen nog extra onderzoek te laten doen, maar verzoeken tot het horen van extra getuigen werden door de rechtbank Amsterdam verworpen. De garagebox waar de gestolen wagens stonden, werd gehuurd door Anouar T., familielid van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi. De wagens werden er gestald, juist omdat er nog geen doel voor was, zei hij de rechters in Amsterdam. “Maar dat doel had een plofkraak kunnen zijn.”

De diefstal van een witte Audi in Utrecht op 4 augustus 2019 bleek de start van het onderzoek. Via een zender onder de auto werd duidelijk dat deze in een garagebox elders in Utrecht werd gestald. De politie had informatie dat daar wagens werden geprepareerd om ingezet te worden voor plofkraken. Uit gekraakte berichten van de versleutelde berichtendienst SkyECC kreeg de politie het vermoeden van een criminele organisatie. Jaouad F. stuurde deze aan vanuit Marokko. Anouar T. had in Nederland een leidende rol.

De 26-jarige Oussama B. moest juist Anouar weer vervangen nadat die eind 2019 werd aangehouden. Na die aanhouding ontstond consternatie binnen de groep over de sleutel van de garagebox. “U zegt die hing aan zijn sleutelbos dat betekent gewoon zwaar mongool”, zou F. geschreven hebben.

De strafzaak wordt maandag vervolgd. Komende week komt onder meer het vermeende aansturen van de moordenaars van Wiersum aan bod. Vooralsnog heeft de rechtbank tien dagen voor de strafzaak uitgetrokken.