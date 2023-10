Rode Kruis: zorgen over geweld in Israël en Palestijnse gebieden

Het Rode Kruis maakt zich “ernstige zorgen” over de recente escalatie van het conflict tussen Israël en Hamas, laat de hulporganisatie maandag weten. In Israël zouden volgens Magen David Adom, zoals het Rode Kruis daar heet, twee ambulancemedewerkers zijn gedood tijdens de hulpverlening. Een ambulance van de Palestijnse Rode Halve Maan zou zijn beschoten.

Het Rode Kruis veroordeelt geweld tegen hulpverleners. “Mensen die niet deelnemen aan de strijd, verdienen bescherming. Ambulances en hulpverleners moeten in staat zijn om gewonde mensen te helpen”, zegt Jan Tijmen Ninck Blok, expert op het gebied van humanitair oorlogsrecht van het Nederlandse Rode Kruis. Ook geweld tegen burgers “kan niet worden gerechtvaardigd en is verboden onder het humanitair oorlogsrecht”, stelt hij in een persbericht. “Strijdende partijen moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat meer burgers slachtoffer worden.”

De lokale afdelingen van het Rode Kruis helpen in beide gebieden met medische hulp. “Honderden hulpverleners van de Palestijnse Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis daar heet, bieden medische hulp en bemensen in totaal 26 ambulances om gewonde mensen te behandelen en naar ziekenhuizen te vervoeren.” Ook zijn er medische goederen gebracht naar een ziekenhuis in Gaza. In Israël bemenst Magen David Adom zowel de ambulances als de bloedbanken. Er zijn al duizenden extra zakken bloed gedoneerd, zegt de hulporganisatie. Het Rode Kruis “staat klaar om meer humanitaire hulp te verlenen in Israël en de bezette gebieden”.

Tot slot wijst de hulporganisatie op de gevaren van des- en misinformatie over het conflict die wordt verspreid op sociale media. Het zou onder andere gaan om oude video’s van raketten die gebouwen raken die worden gepresenteerd alsof ze nieuw zijn. “Deze desinformatie is gevaarlijk, helemaal in tijden van conflict, en draagt niet bij aan het voorkomen van onnodig leed.”