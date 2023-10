Zoekactie naar 39 jaar vermiste Germa van den Boom levert niks op

De zoekactie naar de stoffelijke resten van de al 39 jaar vermiste Germa van den Boom in een tuin in het Brabantse Nieuwendijk heeft niets opgeleverd. Er is niks gevonden dat van betekenis is in de zoektocht naar de jonge vrouw. “Hiermee is de zoekactie dan ook ten einde”, aldus de politie.

De zoekactie startte naar aanleiding van een tip die bij de Peter R. de Vries Foundation binnenkwam en die daarna door de politie verder onderzocht is.

De woordvoerder van de politie legde eerder uit dat eerst een laag grond werd afgegraven, waarna een forensisch archeoloog het onderzoek startte. Ook is een grondradar ingezet. “Het gaat om een grote tuin”, schetste de woordvoerder.

De jonge vrouw raakte in 1984 vermist vanuit haar ouderlijk huis. De 19-jarige was voor het eerst een weekendje alleen thuis. Toen ze op zondagochtend niet kwam opdagen bij de kerk en ook de huistelefoon langere tijd niet werd opgenomen, werd alarm geslagen. In het huis werden bloedsporen gevonden.

De huidige bewoners van het adres waar gezocht wordt, woonden daar nog niet toen Van den Boom verdween. “Er is dan ook geen enkele aanleiding om te denken dat zij betrokkenheid hebben bij de vermissing van Germa”, aldus de politie. Op het adres woonde vroeger de oom van de jonge vrouw, hij is inmiddels overleden.

“We hadden zo gehoopt dat er na al die jaren duidelijkheid zou komen voor de familie van Germa, dus de teleurstelling is zeer groot”, laat de Peter R. de Vries Foundation weten.