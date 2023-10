Nederlandse les-F-16’s binnen enkele weken klaar voor Oekraïners

De Nederlandse F-16’s waarin Oekraïense gevechtspiloten het westerse jachtvliegtuig gaan leren besturen gaan binnen enkele weken naar het nieuwe trainingscentrum in Roemenië, zegt demissionair defensieminister Kajsa Ollongren. Enige tijd later kunnen ze de eerste trainingsvlucht maken.

Nederland is een van de voortrekkers van de groep landen die Oekraïne aan F-16’s wil helpen om beter opgewassen te zijn tegen de Russische invasietroepen. Het wil een flink deel van zijn afgedankte F-16’s aan Oekraïne schenken. Maar eerst moeten Oekraïense piloten leren hoe ze die bedienen.

Het optuigen van een trainingscentrum in Roemenië, een buurland van Oekraïne, verloopt volgens Ollongren voorspoedig. “Dat gaat heel goed”, zei ze na afloop van overleg met haar collega’s op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. “We hopen binnen enkele weken twaalf tot achttien vliegtuigen naar Roemenië over te brengen, wat betekent dat het centrum kan gaan draaien.”

Nederland werkt nog aan extra hulp voor de Oekraïense luchtafweer, aldus Ollongren. De luchtverdediging wordt cruciaal om de komende winter door te komen, hield de Oekraïense president Volodymyr Zelensky haar en de andere defensieministers voor. Nederland zal “de komende maanden in staat zijn om nog meer te doen”, stelt Ollongren.

Wanneer Nederland de eerste straaljagers zal overdragen aan Oekraïne kan Ollongren nog niet zeggen. Het land kan er “in principe” op den duur 24 tegemoetzien die het kan inzetten in de strijd tegen Rusland. Nederland heeft er nog 42 en de rest zou voor het opleiden van piloten worden gebruikt.

De Verenigde Staten, het veruit grootste en machtigste land van de NAVO, nemen het werk van Nederland en Denemarken nu over. De VS gaan de ‘luchtmachtcoalitie’ leiden die Oekraïne wil voorzien van een moderne, sterke luchtmacht. Nederland en Denemarken, de initiatiefnemers van de eerdere ‘straaljagercoalitie” blijven wel op de voorgrond meehelpen. Dat is ook “logisch” meent Ollongren.

De VS hadden aanvankelijk grote aarzelingen om Oekraïne moderne gevechtsvliegtuigen te leveren. Dat zou het conflict nog grimmiger maken of zelfs de NAVO in de oorlog kunnen meesleuren, klonk het lang in Washington. Toen in de voortslepende oorlog taboe na taboe sneuvelde en na noest overredingswerk van onder meer Nederland draaiden de VS bij.

De eerste Oekraïense piloten zouden op zijn vroegst komend voorjaar klaar zijn om een F-16 te besturen, schat de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin.