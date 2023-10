Amateurvoetballer Den Bosch overleden na botsing op het veld

Een amateurkeeper uit Den Bosch is woensdag overleden nadat hij zondag tijdens een wedstrijd in botsing was gekomen met een speler. Het bestuur van zijn club FC Engelen meldt dat het nieuws als een bom is ingeslagen.

De keeper werd zondag met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg. Volgens de voetbalvereniging was hij een echte clubman. “Als keeper, (keepers)trainer en betrokken lid was hij bijna altijd op de club te vinden. We moeten dit grote verlies nu samen verwerken.” FC Engelen meldt dat er donderdag en vrijdag bijeenkomsten zijn voor onder meer teamgenoten en leden van de club.

Regionale media melden dat de wedstrijd zondag tegen RKDVC uit Drunen na de botsing werd stilgelegd. De man was tegen zijn hoofd geraakt en direct bewusteloos. Een traumahelikopter landde op het veld om hulp te verlenen.