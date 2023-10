Onduidelijk of kerncentrale Borssele langer kan openblijven

Het kabinet laat dusdanig veel vragen onbeantwoord over de manier waarop het tot een besluit wil komen om de kerncentrale in Borssele langer open te laten blijven, dat het “zelfs op hoofdlijnen niet mogelijk” is te onderbouwen dat dit veilig kan. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu). Het kabinet had zelf om zo’n rapport gevraagd, maar is nog te onduidelijk over de besluitvorming om hier een goed advies over te krijgen.

Volgens de wet moet de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele per 2033 sluiten, maar het kabinet wil de wet aanpassen. Kernenergie is inmiddels immers onderdeel van het klimaatbeleid. Maar het is nu voor de commissie “onduidelijk wat precies bij de wetswijziging hoort en wat niet”, waardoor het lastig is een oordeel te vormen over veiligheid en mogelijke effecten op het milieu van het langer openblijven. Zo blijft ongewis of het wijzigen van de wet inhoudt dat exploitant EPZ alleen opnieuw een vergunning mag aanvragen, of dat de kerncentrale hoe dan ook langer open mag blijven.

EPZ zegt volgens de commissie bovendien pas de nodige technische onderzoeken te laten doen als de wet al is gewijzigd. De onderzoeken kosten tijd en geld, maar het was volgens de commissie logischer geweest “om eerst de resultaten van de technische haalbaarheidsstudies af te wachten én daarna pas de milieugevolgen van de levensduurverlenging te onderzoeken”. Ook de manier waarop energieminister Rob Jetten de wet wil wijzigen, is nog onduidelijk: het kabinet stelt verlenging van 10 jaar, 20 jaar of onbepaalde tijd voor.

Daarnaast voorziet de milieu-commissie mogelijke problemen omdat het kabinet nog veel meer grote energieprojecten wil bouwen in de regio van Borssele. Het is nog helemaal niet duidelijk welke effecten verlenging van de bestaande kerncentrale heeft voor de geplande “energieopslag, hoogspanningsleidingen en twee nieuwe kerncentrales” en andersom.

Het in beeld krijgen van de milieueffecten als de kerncentrale langer openblijft, vraagt bovendien mogelijk meer inspanning omdat rekening moet worden gehouden met het nabijgelegen natuurgebied Westerschelde en Saeftinghe. Dit is een van de beschermde Natura 2000-gebieden, en wordt nu al overbelast door te veel stikstofuitstoot. Uitstoot via lucht en/of water door de kerncentrale kan “tot (onomkeerbaar) negatieve gevolgen leiden voor beschermde natuurgebieden of leefgebieden van soorten”, aldus de commissie. “Die gevolgen zijn tot dusverre immers niet in detail beschreven.”