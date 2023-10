Willem Engel wraakt hof Den Haag in hoger beroep over opruiing

Willem Engel heeft donderdag het hof in Den Haag gewraakt. De activist is het onder meer niets eens met de beslissing van het hof dat de eerste zitting van zijn hoger beroep niet integraal op video mag worden opgenomen. Engel vindt de rechters vooringenomen en vraagt om ze te vervangen.

Engel wraakt rechters vaker. Dat deed hij in zaken van zijn voormalige actiegroep Viruswaarheid, maar ook in zijn eigen strafzaak. Die wrakingsverzoeken zijn altijd afgewezen.

Engel werd op 20 januari dit jaar door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand voor opruiing. Die zaak ging over een reeks berichten over corona op sociale media. Engel werd grotendeels vrijgesproken en alleen veroordeeld voor een oproep om deel te nemen aan een verboden demonstratie in juni 2020 op het Malieveld in Den Haag.

Zowel het Openbaar Ministerie als Engel ging in hoger beroep tegen de uitspraak. Engel noemde de uitspraak destijds “een politiek gekleurd vonnis”. Donderdag was de eerste inleidende zitting in het hoger beroep, die Engel dus graag opgenomen had willen zien. Naast dit punt betoogde Engel dat het OM het recht niet heeft hem te vervolgen, omdat er fouten zouden staan in de tenlastelegging. De aanklacht bestaat volgens Engel uit knip-en-plakwerk uit Twitterberichten. Dat het hof hier later tijdens het proces over beslist, was voor Engel eveneens reden om het hof te wraken.

Het is nog niet bekend wanneer de wrakingskamer van het hof bijeenkomt om te beoordelen of Engel nieuwe rechters krijgt.