Sint-Maarten, Curaçao en Aruba akkoord herfinanciering leningen

Leningen die Nederland verstrekte aan Sint-Maarten, Curaçao en Aruba vanwege de coronapandemie zijn geherfinancierd, meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties). Het gaat om leningen ter waarde van 1,17 miljard euro.

De herfinanciering was nodig omdat de landen niet in staat waren ze in een keer af te lossen. Het krediet was nodig omdat de landen onvoldoende financiële buffers hadden om de negatieve gevolgen van corona op te vangen. Behalve de leningen gaf Nederland ook humanitaire hulp ter waarde van ruim 220 miljoen euro.

Er zijn ook handtekeningen gezet voor wat betreft het noodlijdende pensioenfonds ENNIA, dat ruim 30.000 polishouders heeft in Curaçao en Sint-Maarten. Voor hen dreigde armoede en dus was een reddingsplan vanuit Nederland nodig. Curaçao heeft een leenovereenkomst getekend, maar heeft daar wel voorwaarden aan gesteld. Zo moet onder meer de Raad van Ministers van Curaçao akkoord gaan met de deal.

Eerder deze week zei Curaçao het niet te zien zitten om een lening aan te gaan voor de redding van het pensioenfonds, omdat dit zwaar zou drukken op de staatsschuld. Naar verluidt zou het gaan om een bedrag van 660 miljoen euro.