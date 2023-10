De elektrische fiets is het ideale vervoermiddel in de stad

Steeds meer gemeenten nemen maatregelen om auto’s uit hun centrum te weren. Soms gaat het alleen om oudere en dus extra vervuilende auto’s. Maar er komt zeker een tijd dat auto’s die rijden op fossiele brandstof helemaal niet meer welkom zijn. Elektrische auto’s zijn nog altijd hoog geprijsd ondanks de subsidie. Dan is de elektrische fiets een prima vervoermiddel om je snel in de stad van A naar B te verplaatsen als het openbaar vervoer geen optie is.

Hoe milieuvriendelijk is de e-bike?

De e-bike maakt gebruik van een elektromotor. Dat maakt hem bij uitstek milieuvriendelijk. De accu kun je thuis opladen aan een gewoon stopcontact. Zo’n accu gaat gemiddeld zo’n 5 jaar mee. Maar als de accu aan het einde van zijn levensduur is hoef je hem niet weg te gooien. Je kunt kiezen voor fietsaccu revisie. De accu wordt door een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd gedemonteerd en vervolgens nieuw leven ingeblazen. Je kunt de accu dan zelf terugnemen of hij wordt als refurbished verkocht. Net als bij een nieuwe accu wordt er twee jaar garantie gegeven. Als de accu niet meer kan worden gereviseerd kan hij worden gedemonteerd en kunnen bepaalde grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

Op de fiets naar school of werk

Als je op de fiets naar je werk gaat dan hoef je niet te zoeken naar een parkeerplaats voor je auto. Je staat ook niet eindeloos in de file tijdens de spits. En als je voor je werk in de buurt naar een afspraak moet, dan pak je de fiets en je bent in no-time op je bestemming. Als je kind een e-bike heeft om naar school te gaan dan zal je hem niet snel meer horen klagen als er veel wind staat. Dankzij de trapondersteuning wordt het een stuk minder uitputtend om elke dag de rit naar school te maken.

Je elektrische fiets parkeren

Een extra aandachtspunt is het parkeren van je e-bike als die niet thuis in je afgesloten schuur staat. Elektrische fietsen zijn ‘geliefd’ bij dieven. Dat geldt ook voor de accu van een elektrische fiets. Het is dus zaak om je e-bike altijd op slot te zetten. Ook als je maar ‘een minuutje’ ergens binnen bent of op een andere plek waar je je fiets niet in het zicht hebt. Zet hem niet alleen op slot maar leg hem ook vast aan een lantaarnpaal of fietsenstalling met een kettingslot. Op die manier maak je het dieven in ieder geval zo lastig mogelijk om je elektrische fiets te stelen. Natuurlijk zet je de fiets binnen als dat mogelijk is of achter een gesloten poort of hek. Het is bij sommige verzekeraars niet langer mogelijk om dure elektrische fietsen tegen diefstal te verzekeren vanwege het hoge risico. Des te meer reden om goed op te letten en je e-bike niet zomaar ergens neer te zetten.