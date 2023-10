Gillis is ook horecavergunning voor vakantiepark De Berckt kwijt

Peter Gillis is ook de horecavergunning kwijt voor zijn vakantiepark in het Limburgse dorp Baarlo, vlak bij Venlo. De gemeente Peel en Maas heeft de vergunningen voor de horeca op Oostappen Vakantiepark De Berckt ingetrokken, laat de gemeente maandag weten. In augustus trok de gemeente Arnhem ook al de horecavergunning van het vakantiepark in Arnhem in wegens verdenkingen van fraude en strafbare feiten die door Gillis zouden zijn gepleegd.

De horeca op de Berckt gaat dicht na onderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Het bureau onderzoekt of er sprake is van criminele geldstromen.

“Dit besluit kan voor Oostappen Vakantiepark De Berckt niet als een verrassing komen”, zei burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo van Peel en Maas. “De procedure loopt al zo’n twee maanden en bovendien zijn ook in andere gemeenten de horecavergunningen voor vakantieparken van de Oostappen Groep ingetrokken vanwege de Wet Bibob.”

Gillis kan nog in beroep gaan tegen het besluit. Eerde legde de gemeente Gillis al dwangsommen op omdat in het vakantiepark illegaal arbeidsmigranten werden gehuisvest. Gillis, bekend van het programma Massa is Kassa van SBS6, heeft het met meerdere gemeenten in Nederland aan de stok.