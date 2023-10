Gelderland levert nieuwe argumenten in om wolf te paintballen

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft bij de rechtbank in Utrecht nieuwe argumenten ingeleverd voor het schieten met een paintballgeweer op een wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De rechter had om die argumenten gevraagd, omdat hij vindt dat het besluit om de wolf met een paintballgeweer te beschieten tot nu toe onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd is. De directie van het park, de provincie Gelderland en Stichting De Faunabescherming krijgen nu vier weken de tijd om te reageren op de nieuwe argumenten van het college, aldus een woordvoerder van de rechtbank.

Gelderland bedacht het schieten met een paintballgeweer vorig jaar, toen een wolf in het nationale park dicht bij wandelaars kwam. Een verfkogel zou het dier laten schrikken zodat hij wegblijft bij mensen, terwijl hij niet gewond raakt. Alle andere afschrikmiddelen, zoals rubberen kogels, rubberen hagel, pepperspray, het gooien van stenen of het gebruik van een katapult zouden minder goed werken, aldus GS. De Faunabescherming maakte onmiddellijk bezwaar tegen het plan en stelde alternatieven voor, zoals het afsluiten van een deel van het park, een voedselverbod in het park en bezoekers strenger controleren.

Een wolf is strikt beschermd en mag niet verstoord, bejaagd of gedood worden. Ook het leefgebied is beschermd. De rechter wil daarom weten wat wolvenexperts van de wolf op De Hoge Veluwe denken en waarom alternatieve oplossingen niet goed zouden zijn. De provincie kreeg zes weken de tijd om dat nauwkeurig te formuleren. De Gelderse gedeputeerde Harold Zoet was daar teleurgesteld over: “Ik krijg het gevoel dat we op papier moeten aantonen dat water nat is. Het is overduidelijk dat er een probleemsituatie is”, zei hij.

Nadat alle partijen hun mening hebben gegeven over de nieuwe argumenten die GS nu hebben aangedragen, neemt de rechter volgens een woordvoerder een besluit over het vervolg van de rechtszaak.