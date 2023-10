Links wil miljard extra voor eerlijker schadeherstel Groningen

De linkse partijen PvdA, GroenLinks en SP willen 1 miljard euro extra vrijmaken voor de aanpak van “onuitlegbare verschillen” in de afhandeling van schade als gevolg van de gaswinning in Groningen. Het geld moet uit de ‘algemene middelen’ komen, wat ook betekent dat desnoods de staatsschuld een klein beetje mag oplopen.

De verschillen in schadeafhandeling en versterking zijn moeilijk op te lossen, constateerde vorige week een commissie die door het kabinet was gevraagd er onderzoek naar te doen. Er wordt volgens de commissie te veel vanuit regelingen geredeneerd, terwijl het eindresultaat centraal zou moeten staan: een veilig, schadevrij en duurzaam huis voor iedereen.

Als antwoord op het kritische eindrapport van de parlementaire enquête over de gaswinning is het kabinet met nieuwe voorstellen gekomen om de schadeafhandeling te verbeteren. Maar daardoor ontstaan meteen weer nieuwe verschillen, omdat sommige gedupeerden al eerder op grond van minder gunstige regelingen zijn gecompenseerd.

De Tweede Kamer worstelt daarmee, blijkt in een debat over de kabinetsplannen voor Groningen voor volgend jaar. Iedereen wil ongelijkheid aanpakken, maar het is nog onzeker of het voorstel van PvdA, GroenLinks en SP om daarvoor een fonds van 1 miljard euro op te tuigen voldoende steun krijgt.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer benadrukt dat het om eenmalig geld gaat, en dat het effect op de staatsschuld niet meer dan 0,1 procent zal zijn. Maar de partijen die tot voor kort samen de coalitie vormden, reageren nog terughoudend. CDA-Kamerlid Eline Vedder vindt het voorstel sympathiek, maar noemt de mogelijke financiële gevolgen “geen kattenpis”.

D66’er Faissal Boulakjar stelt voor te kijken of er wellicht ruimte is binnen het miljardenbudget dat de komende jaren al beschikbaar is gesteld voor Groningen. Jeroen van Wijngaarden (VVD) en Nico Drost (ChristenUnie) wijzen erop dat de inkt van het rapport nog nauwelijks droog is en willen nog geen toezeggingen doen.