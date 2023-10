Er staat een zesde repatriëringsvlucht richting Israël vanaf Keulen gepland voor maandag, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het vliegtuig van Defensie haalt Nederlanders op die vluchten voor de oorlog daar.

Een woordvoerder van het ministerie kan niet zeggen of het om de laatste vlucht gaat. Daar wordt later over besloten. Het toestel zal ook weer in Keulen landen. Vanaf daar worden passagiers met de bus naar Eindhoven gebracht.

De vijfde repatriëringsvlucht met de Airbus A330 was afgelopen zondag. In de avond landde het militair transportvliegtuig ook in het Duitse Keulen. Toen waren zo’n 199 passagiers aan boord.