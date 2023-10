COA: afgelopen nacht slaapplek voor iedereen, druk nog steeds hoog

In de nacht van woensdag op donderdag heeft in het aanmeldcentrum in Ter Apel iedereen een slaapplek gehad, zo meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Woensdag stelde het COA dat de kans bestond dat asielzoekers die zich woensdagavond meldden de nacht op een stoel zouden moeten doorbrengen. Dat is niet gebeurd, laat het COA donderdag weten.

De honderd alleenreizende minderjarigen die woensdag van Ter Apel naar Budel overgeplaatst werden omdat er in Ter Apel geen plek meer voor hen was, blijven daar ook de komende nachten.

Naar verwachting kan ook donderdagavond iedereen worden ondergebracht. “Maar het aantal mensen dat zich ’s avonds meldt, blijft een onvoorspelbare factor”, aldus het COA. De druk op Ter Apel blijft “onverminderd hoog”.