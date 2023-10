Twee gewonden door explosie op camping in Voorthuizen

Door een explosie in een bungalow op een camping in Voorthuizen (gemeente Barneveld) zijn donderdagavond twee mensen gewond geraakt, meldt de brandweer. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de slachtoffers moeder en dochter zijn. Het zou zijn misgegaan bij het aanzetten van het gasfornuis in het huisje, zeggen getuigen tegen de omroep. Op beelden is te zien dat de bungalow door de explosie totaal verwoest is.

Er is na de ontploffing geen brand uitgebroken. De politie doet vrijdag bij daglicht verder onderzoek naar de oorzaak van de explosie.