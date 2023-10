Advocaat: Sywert van Lienden afgeluisterd in persgesprek

Sywert van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel zijn vorig jaar in een gesprek met drie journalisten van De Correspondent afgeluisterd. Dit gebeurde in maart 2022 in Kasteel Hackfort in Vorden door het Openbaar Ministerie, zegt advocaat Han Jahae. De advocaat van Damme bevestigt hiermee berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

De advocaat kwam er recent achter dat het gesprek met de journalisten, waarin de hoofdrolspelers in de mondkapjesaffaire zouden vertellen “hoe het echt zit”, is afgeluisterd. “Er is een letterlijk verslag gemaakt van 181 pagina’s over wat er allemaal is gezegd. Dat verslag is recent is toegevoegd aan het strafdossier”, zegt Jahae.

Volgens de raadsman is mogelijk een telefoongesprek tussen Van Lienden en de journalisten van De Correspondent afgetapt. Mogelijk zijn er na de telefonische afspraak of tijdens het afspreken met het kasteel microfoons opgehangen op de locatie. Het gaat om drie microfoons binnen en een microfoon buiten. “Dat is natuurlijk shockend”, zegt Jahae. “Het afluisteren van journalisten is not done en mag alleen in extreme omstandigheden, bijvoorbeeld als de staatsveiligheid in het geding is. In deze zaak is het absoluut buiten proportie.”

Van Lienden zelf wil telefonisch niet op het verhaal reageren, omdat zijn gesprekken naar eigen zeggen worden afgetapt. Wel zegt hij op X: “Als je je verhaal vertelt aan journalisten, wordt een gebouw volgehangen met afluisterapparatuur.” Hij zegt het erg te vinden voor de betrokken journalisten: “Als journalisten/bronnen bang moeten zijn voor juridische consequenties door verlies bronbescherming, ondermijnt dat de journalistiek”.

Het Openbaar Ministerie heeft nog niet gereageerd op een verzoek om wederhoor. Het OM is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden, Damme en Van Gestel in de mondkapjesaffaire. Ze worden verdacht van onder meer witwassen. Justitie denkt dat de bestuurders klanten vanuit hun mondkapjesstichting doorgesluisd hebben naar een commerciƫle bv die losstond van de stichting. Hiermee verdienden ze miljoenen.