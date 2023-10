Ook Partij voor de Dieren mag gewoon meedoen aan verkiezingen

De Partij voor de Dieren staat gewoon op het stembiljet bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een boos oud-lid had bezwaar gemaakt tegen de deelname van de partij, onder meer om beschuldigingen aan het adres van lijsttrekker Esther Ouwehand. De Raad van State, de hoogste rechter, heeft de klacht afgewezen en daarmee is de kandidatenlijst van de partij definitief goedgekeurd.

De klager stelde dat er “geen diepgaand onderzoek” was gedaan naar Ouwehand. Het vorige partijbestuur beschuldigde haar van een mogelijke integriteitsschending. Ook zei de klager dat de partij gebruik had gemaakt van kunstmatige intelligentie bij het opstellen van de kandidatenlijst. Op beide beweringen gaat de Raad van State niet inhoudelijk in, de rechters concluderen alleen dat dit geen redenen zijn om een partij uit te sluiten.

Ook een ander bezwaar werd afgewezen. Geert Sterenborg, leider van een naamloze lijst, was het er niet mee eens dat hij in geen enkele kieskring mag meedoen. Partijen moeten per kieskring minstens dertig ondersteuningsverklaringen inleveren om daar op het stembiljet te komen. Sterenborg haalde die ondergrens niet. Hij vindt de eis onredelijk, maar de Raad van State vindt het minimumaantal “niet onredelijk hoog” en gaf hem daarom ongelijk.

De Kiesraad heeft vorige week vrijdag de kandidatenlijsten voor de Kamerverkiezingen vastgesteld. Daar zijn acht bezwaren tegen ingediend. Vijf daarvan zijn nu afgehandeld. De Raad van State bepaalde donderdag dat lijsttrekkers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) kandidaat blijven, en dat de kleine partij LEF – Voor de Nieuwe Generatie niet op het stembiljet komt in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

De laatste drie bezwaren worden maandag behandeld. Iemand vindt dat Forum voor Democratie valse beweringen doet om kiezers te misleiden, en daarom geweigerd moet worden. Een ander klaagt over deelname van de PVV, omdat leider Geert Wilders het enige lid van die partij is. De partij Nederland met een PLAN zegt door ambtenaren te zijn gehinderd bij het ondertekenen van de ondersteuningsverklaringen.

De Raad van State moet maandag ook uitspraak doen in die zaken. Daarna zijn de kandidatenlijsten definitief. De Kiesraad heeft 1126 kandidaten van 26 partijen goedgekeurd. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 22 november.