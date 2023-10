Drie mannen aangehouden om fataal schietincident Apeldoorn

Drie verdachten zijn donderdagavond aangehouden voor een fataal schietincident eerder op de dag in Apeldoorn. Dat meldde de politie vrijdag. Door de schietpartij kwam een 20-jarige man uit Arnhem om het leven.

De hulpdiensten werden iets na 16.00 uur gewaarschuwd over de schietpartij aan de Mauvestraat. Voorafgaand aan het incident vond op straat een ruzie plaats, die voorbijgangers probeerden te sussen. Of de 20-jarige omgekomen man een van de mensen is die de ruzie probeerde te sussen, of een van de ruziemakers was, kon een politiewoordvoerster nog niet zeggen. “Alles moet nog verder worden onderzocht”, aldus de zegsvrouw.

Buurtbewoners probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de Arnhemmer bezweek aan zijn verwondingen voor de woning van een van de buurtbewoners die hulp verleenden.

De aangehouden mannen van 21, 19 en 37 jaar kwamen volgens de politie al snel in beeld. Ze werden op verschillende plekken in Apeldoorn aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De aanleiding voor het incident wordt nog onderzocht. De politie houdt nog rekening met meerdere scenario’s.