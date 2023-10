Kamer steunt verbod op uitzetting weeskinderen uit ouderlijk huis

Als het aan de Tweede Kamer ligt kunnen weeskinderen van 18 jaar en ouder niet meer (meteen) uit hun huurwoning gezet worden na het overlijden van hun ouder(s). Zij moeten het recht krijgen om nog een bepaalde tijd – bijvoorbeeld 2 jaar – in de woning te blijven wonen. Deze bescherming moet niet alleen gelden voor huurwoningen in de sociale maar ook in de vrije sector. Een motie daartoe van de ChristenUnie kreeg al steun van alle fracties die bij een Kamerdebat aanwezig waren.

Deze wens gaat verder dan het initiatiefwetsvoorstel van Kamerleden van VVD, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en BBB dat werd besproken. Volgens dit voorstel worden kinderen tussen 16 tot 27 jaar beschermd tegen uitzetting en het gold alleen voor sociale huurwoningen. Dit is wettelijk makkelijker te regelen dan een verbod op uitzetting bij particuliere verhuurders. Voor dat laatste moet het Burgerlijk Wetboek worden aangepast. Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken zei zich hiervoor sterk te zullen maken.

De indieners van het initiatief waren geraakt door voorbeelden van jonge mensen die al vrij snel na het overlijden van hun ouders pardoes moesten vertrekken. Er bestaat weliswaar een gedragscode voor woningcorporaties om dit niet te doen, maar die is vrijwillig en in de praktijk gebeurt het soms toch. Caroline van der Plas (BBB), een van de initiatiefnemers, zegt dat corporaties meer belang hechten aan nieuwe huurders dan aan weeskinderen. Maar ook zouden grote corporaties geen zicht hebben op deze gevallen en de regels te strikt volgen.

Het gaat niet om veel kinderen, een ruime honderd gemiddeld per jaar, maar de situaties waarin zij terecht komen, zijn schrijnend. Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA beschreef dat jonge kinderen volop in de rouw zijn, allerlei instanties op hun dak krijgen en dan ook nog eens te horen krijgen dat zij snel weg moeten uit hun ouderlijk huis. Pieter Grinwis (ChristenUnie) trof twee weeskinderen aan in een opvangcentrum voor daklozen. VVD’er DaniĆ«l Koerhuis kwam in actie toen hij op televisie zulke jonge mensen in nood zag.