Nederlanders gooiden vorig jaar minder afval weg

Nederlanders gooiden in 2022 minder afval weg dan een jaar eerder. Vorig jaar zamelden gemeenten gemiddeld 455 kilo huishoudelijk afval per inwoner in. Dat is 48 kilo minder dan in 2021, meldt het CBS. In totaal hebben gemeenten 8 miljard kilo huishoudelijk afval opgehaald.

Het meeste huishoudelijke afval werd op Ameland ingezameld (1413 kilo), in Nederweert het minst (234 kilo). De daling was het grootst op Schiermonnikoog. Daar werd per inwoner 250 kilo minder afval ingezameld dan een jaar eerder.

Het grootste gedeelte van dat huishoudelijke afval bestond uit restafval, gevolgd door groente-, fruit- en tuinafval (gft). In 2022 werd gemiddeld 87 kilo gft-afval per inwoner ingezameld. In 2021 was dat 11 kilo meer.

In de gemeenten Aa en Hunze en Westerveld werd het meeste gft-afval ingezameld, in beide plaatsen 222 kilo. In Amsterdam (3 kilo) en Den Haag (12 kilo) het minste. Volgens het CBS wordt in stedelijke gebieden minder gft-afval opgehaald omdat daar minder huizen met tuin zijn. De droge zomer van vorig jaar zorgde er daarnaast voor dat er minder plantengroei was en dus ook minder afval uit tuinen kwam. Ook scheiden inwoners in stedelijke gebieden hun afval minder, waardoor zij meer restafval hebben.

Op de Waddeneilanden werd vorig jaar het meeste restafval ingezameld, met name op Ameland (826 kilo), Vlieland (626 kilo) en Schiermonnikoog (617 kilo). Dat komt volgens het CBS door het toerisme.

In 2022 werd ook gemiddeld 5 kilo minder papier en karton weggegooid dan een jaar eerder (48 kilo). In Den Haag was dat slechts 17 kilo, op Schiermonnikoog het meest, namelijk 183 kilo. De afname komt volgens het CBS door digitalisering, waardoor minder papier nodig is. Tijdens de coronapandemie stopte de daling omdat meer online werd besteld.

Verder werd vorig jaar gemiddeld per inwoner ook minder puin, schone grond en houtafval weggegooid (55 kilo). In 2021 was dat 64 kilo.