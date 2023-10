Laatste dag staatsbezoek in Kaapstad: township en Slave Lodge

De derde en laatste dag van het staatsbezoek aan Zuid-Afrika speelt zich af in Kaapstad. Een dag eerder vloog het koningspaar vanuit de luchthaven van Pretoria naar de kuststad om onder meer een bezoek aan museum Slave Lodge en de township Langa te brengen.

Slave Lodge werd in 1679 gebouwd en is het op één na oudste koloniale bouwwerk van de Kaapkolonie. Daar woonden de tot slaaf gemaakte mensen van de VOC. De plek moet van “een plek van menselijke misstanden” gaan naar “een plek van mensenrechten”. Het museum wil het gedeelde verleden en de misstanden delen met het publiek.

Na het bezoek aan Slave Lodge gaat het paar naar Guga S’Thebe Community Centre in de township Langa. Dat is de grootste en oudste township van Kaapstad. Het centrum, waar mensen samenkomen om te genieten van kunst en design, is gericht op het verbeteren van de sociaaleconomische positie van de inwoners van Langa.

Aan het eind van de dag staat het traditionele persgesprek op de planning. De meegereisde pers krijgt de mogelijkheid vragen te stellen aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima.