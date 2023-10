Rechtbank doet uitspraak in zaak over ‘vergisontvoering’ Cruquius

De rechtbank in Haarlem doet vrijdagmiddag uitspraak in de zaak over de brute ‘vergisontvoering’ in Cruquius (Noord-Holland). De zaak draait om een gewelddadige ontvoering van een destijds 56-jarige man uit Hoofddorp. Het Openbaar Ministerie heeft tegen negen verdachten gevangenisstraffen van vijf jaar en zes maanden geëist en zeven jaar cel tegen de tiende verdachte, die nog voortvluchtig is.

Het slachtoffer werd op 5 augustus 2021 met gestolen auto’s klemgereden in de buurt van de woonboulevard in Cruquius (Noord-Holland). Onder bedreiging van een vuurwapen is hij met fysiek geweld in een bestelbus geduwd. Hij werd vastgetapet en geschopt en geslagen. Zijn ontvoerders meldden op agressieve toon dat hij cocaïne gestolen zou hebben, maar bleken zich daarin te hebben vergist.

De man werd eerst vastgehouden in een garagebox in Gouda, waar in de buurt van het Vogelplein dezelfde avond nog zes verdachten zijn opgepakt nadat ze kentekenplaten hadden verwisseld. Het slachtoffer werd daarop overgebracht naar een loods aan de Staalweg in Delft. Uiteindelijk werd hij op 11 augustus na middernacht uit een auto gezet in Delft, met over zijn hoofd een vastgebonden vest en ducttape rond zijn mond.

De officier van justitie sprak van een koelbloedig gepland misdrijf, waardoor het slachtoffer dagenlang doodsangsten heeft uitgestaan. “De angst het er niet levend vanaf te brengen bracht me op het punt dat ik in gedachten afscheid heb moeten nemen van al mijn dierbaren”, schreef de man in zijn slachtofferverklaring aan de rechtbank. Hij was uit angst voor de verdachten niet bij het strafproces aanwezig.

Na de ontvoering volgde een serie geweldsincidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. In deze omgeving van het werkelijk beoogde doelwit Alex R. waren ontploffingen en werd een woning beschoten. De voortvluchtige Mohand G. (44) uit Brussel heeft volgens het OM bij R. dreigbrieven bezorgd. Daarom is tegen hem de hoogste celstraf geëist.