Stones-fans midden in de nacht naar platenzaak voor nieuw album

Verspreid door heel Nederland zijn speciaal voor de release van het nieuwe album van The Rolling Stones donderdagnacht zeker dertig platenzaken opengegaan. Het gaat om zaken in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en ook in kleinere plaatsen zoals het Overijsselse Geesteren en het Brabantse Aarle-Rixtel.

Een aantal platenzaken maakte er een echt lanceringsfeest van waarbij al voor middernacht Hackney Diamonds te horen was. Vanaf 00.00 uur begon overal de verkoop.

Hackney Diamonds is het eerste studioalbum van de Stones sinds 2005. Op de plaat staan twaalf nummers waarvan eerder al de liedjes Angry en Sweet Sounds of Heaven verschenen. Op de laatste doen ook Lady Gaga en Stevie Wonder meer. Op het album zijn er tevens gastbijdrages van Elton John en Paul McCartney.

Het komt zelden voor dat platenzaken ’s nachts opengaan voor een release.