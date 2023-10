Onderzoeken naar oorzaken langdurige covidklachten van start

Onderzoekers van diverse academische ziekenhuizen gaan in vier onderzoeksprojecten uitgebreid onderzoek doen naar de oorzaken van langdurige coronaklachten. De projecten worden gefinancierd door Stichting Long Covid (SLC). De stichting maakte vrijdag de uitgekozen projecten bekend.

“We zijn ongelofelijk blij dat het gelukt is om een unieke samenwerking tussen onderzoeksteams uit vijf UMC’s en andere onderzoekscentra tot stand te brengen”, laat SLC weten. De stichting zegt dat hiermee “een stevige basis” wordt gelegd voor meer onderzoek naar longcovid in Nederland.

Over longcovid, ook wel post-covidsyndroom genoemd, is nog veel onduidelijk. Volgens eerdere schattingen hebben meer dan een miljoen Nederlanders langere tijd klachten overgehouden aan een coronabesmetting. De meesten kwamen er uiteindelijk weer van af, maar een minderheid van deze mensen heeft zulke ernstige klachten aan de infectie overgehouden, dat die hun leven beheersen. “Ze hebben vaak al drie jaar ernstige klachten en zijn niet in staat om te werken”, zegt SLC. Volgens de stichting gaat het om honderdduizenden Nederlanders. Het door de overheid ingestelde Maatschappelijk Impact Team schatte in juni dat het om zo’n 90.000 mensen gaat.

De projecten die binnenkort van start kunnen gaan, richten zich op allerlei fundamentele zaken rond langdurige covidklachten. Zo wordt onder leiding van het Erasmus MC in Rotterdam gekeken naar abnormale bloedstolling en verstoring van kleine bloedvaatjes. Een project onder leiding van het UMC Utrecht draait vooral om neurologische problemen bij post-covidpatiƫnten. Ook verstoringen van het immuunsysteem vormen een belangrijk onderzoeksthema.

De stichting hoopt dat de projecten oplossingen en behandelmethoden een stap dichterbij zullen brengen. “Dat is waar patiĆ«nten om staan te springen.” Om de projecten voort te kunnen zetten, zullen wel meer donaties nodig zijn dan de bijna 1,5 miljoen euro die SLC al ophaalde.