Van der Burg vraagt regio’s dringend om plekken voor Oekraïners

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft de veiligheidsregio’s vrijdag dringend verzocht om snel extra opvang te regelen voor Oekraïeners. Hij wil per regio opvang voor tweehonderd personen, in ieder geval tot 1 januari 2024. Hij deed zijn verzoek vrijdagochtend tijdens een digitaal spoedoverleg van het Veiligheidsberaad, waarin de vertegenwoordigers van 25 regio’s zitten.

Aanleiding voor de oproep is het dreigende tekort aan structurele opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. De aanmeldlocatie in Amsterdam zit volledig vol en in Utrecht dreigt de locatie ook vol te raken.

Met de extra plaatsen “ontlasten wij de HUBS in Utrecht en Amsterdam. In de tussentijd verzoek ik iedere regio om door te werken aan de groei van structurele plekken richting het eerder gevraagde aantal van 97.000 per 1 januari 2024”, laat Van der Burg weten op de site van het Veiligheidsberaad.