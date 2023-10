Ruim 2200 politieportofoons zoekgeraakt

Bij de politiekorpsen verspreid over Nederland zijn de afgelopen jaren 2244 portofoons zoekgeraakt. Dat bevestigt de korpsleiding van de politie vrijdag naar aanleiding van berichtgeving door RTL Nieuws. In veel gevallen is in de administratie onduidelijk welke medewerker over welke portofoon beschikt of waar het apparaat zich bevindt.

Volgens een woordvoerster van de korpsleiding zijn er “geen aanwijzingen” dat er werkende portofoons in verkeerde handen zijn gevallen. “Als politiemensen hun portofoon kwijtraken tijdens hun werk, wordt deze onmiddellijk geblokkeerd, anders kunnen ze geen vervangend apparaat krijgen en dus hun werk niet doen. Ook portofoons die niet de verplichte jaarlijkse update hebben gehad worden geblokkeerd. De enige gelegenheid dat een apparaat in onbevoegde handen is, is het moment tussen kwijtraken en blokkeren van een portofoon.”

Alleen al in de Politie Eenheid Rotterdam zijn 450 portofoons in omloop, waarvan niemand weet wie deze in bezit heeft. Dat korps is op dit moment bezig om daar duidelijkheid in te scheppen.

“Veel portofoons raken kwijt tijdens politiewerk”, zegt de woordvoerster, “maar bijvoorbeeld ook als een agent wordt overgeplaatst en het apparaat ergens in een la van een chef verdwijnt.”

Mochten portofoons in handen van criminelen vallen dan kunnen ze meeluisteren in de communicatie, maar ze komen volgens de zegsvrouw niets te weten over aankomende acties. “Bij gevoelige operaties zoals van arrestatieteams wordt niet gebruikgemaakt van dit communicatiemiddel.” Mensen die over een werkende portofoon beschikken, kunnen wel meeluisteren bij het reguliere werk van de politie. “Maar dat is doorgaans niet de informatie waar criminelen naar op zoek zijn”, aldus de woordvoerster.