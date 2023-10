Preventief fouilleren in binnenstad van Assen

De politie mag met ingang van vrijdag preventief fouilleren in de binnenstad van Assen. Burgemeester Marco Out van de Drentse hoofdstad heeft het centrumgebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied na diverse steekincidenten in de afgelopen maanden. In Assen gold al een messenverbod, maar dat heeft het meebrengen van messen helaas niet gestopt, constateert Out. Het centrum van Assen blijft in elk geval de komende maanden veiligheidsrisicogebied volgens de gemeente.

Volgens Out zijn er in Assen “verschillende vervelende gebeurtenissen” geweest, die gemeen hadden dat er steeds steekwapens bij betrokken waren. “Het dragen en gebruiken van steekwapens is een zorgelijke maatschappelijke trend die momenteel in heel Nederland wordt gezien”, aldus de burgemeester. De gemeente heeft al extra toezichthouders ingezet en de politie controleerde vaker op beruchte locaties. Er zijn verdachten aangehouden, die met snelrecht zijn veroordeeld.

De politie zal de komende maanden op verschillende plaatsen en verschillende momenten preventief gaan fouilleren. Op twee plekken in het centrum van Assen zijn camera’s opgehangen. De gemeente roept inwoners op om verdachte situaties te melden.