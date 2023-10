Wanneer kun je gebruik maken van spoedservice door de dakdekker?

Onderhoud aan het dak is een klus die de meeste huiseigenaren graag uitbesteden. Zelf op het dak klimmen zien ze meestal niet zitten. Daar komt bij dat dakonderhoud zeer specialistisch werk is. Door het dak regelmatig te laten onderhouden kun je vaak groot onderhoud of spoedonderhoud aan het dak voorkomen. Toch kan het gebeuren dat je zo snel mogelijk een dakdekker nodig hebt.

Schakel een erkende dakdekker in

Je kunt bij onverwachte schade aan het dak een beroep doen op een ervaren dakdekkersbedrijf zoals RT-Daken. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Bij een grote lekkage kan er in ieder geval direct een noodvoorziening worden getroffen met dekzeil. Op die manier wordt verdere schade voorkomen. Zeker na een zware storm hebben dakdekkers vaak veel aanvragen wegens stormschade. Dan kan het dus wat langer duren voordat het dak kan worden hersteld.

Wie betaalt de schade aan het dak?

Als je een dakdekker in Nijmegen inschakelt omdat je dak stormschade heeft, dan worden de kosten doorgaans vergoed door de opstalverzekering. Als je in een huurwoning woont dan pleeg je uiteraard eerst overleg met de verhuurder, het kan zijn dat deze zelf een dakdekker inschakelt. Een storm kan flinke schade opleveren. Er kunnen dakpannen van het dak waaien of de schoorsteen. Ook kunnen dakgoten losraken. Bij een zware storm kan zelfs het hele dak naar beneden komen. Het is op zo’n moment belangrijk om aan je eigen veiligheid te denken. Ga zeker niet naar buiten als er dakpannen naar beneden komen. Als een vallende dakpan op je hoofd terechtkomt dan kan dat dodelijk zijn. Zodra de storm is gaan liggen en er geen gevaar meer is, kun je naar buiten gaan om de schade op te nemen. Maak foto’s om die door te sturen naar de verzekering en de dakdekker. Verzekeraars geven doorgaans direct toestemming voor herstel. De factuur kan in veel gevallen rechtstreeks naar de verzekering worden gestuurd zodat je deze niet zelf hoeft voor te schieten.

Wanneer is er geen sprake van spoed?

Er is geen sprake van spoed als de dakgoot lekt of als er een enkele dakpan is beschadigd of van het dak gewaaid. Wel is het in dat soort gevallen belangrijk dat je zo snel mogelijk een dakdekker inschakelt om de schade te herstellen. Op die manier kan worden voorkomen dat de situatie verslechtert. Datzelfde geldt als je merkt dat het dak lekt zonder dat meteen de hele zolder blank staat. Een dakdekker kan ook periodiek een dakinspectie uitvoeren om te controleren of alles op en met het dak nog in orde is. Hiermee kun je vaak grote schade en dus hogere kosten voorkomen. Ook voor dakisolatie of het plaatsen van een groot dakraam of een lichtkoepel in het dak, kun je bij een dakdekkersbedrijf terecht. Sommige plaatsen en installeren ook zonnepanelen op het dak.