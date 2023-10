Reisadvies Libanon naar rood: ga er niet heen of vertrek uit land

Het reisadvies voor heel Libanon is nu rood. Daarmee adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken mensen niet naar Libanon te reizen. Ook raadt het ministerie mensen aan zo spoedig mogelijk uit Libanon te vertrekken als dat veilig kan.

Eerder was de kleurcode voor het land oranje (alleen reizen als dit noodzakelijk is), en rood (ga er niet heen) in de grensgebieden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan dat door de onvoorspelbare ontwikkelingen tussen Israël en de Palestijnse Gebieden er verhoogde spanningen zijn in Libanon. “Vanuit Israël en Libanon worden in het grensgebied raketaanvallen en beschietingen uitgevoerd. Het is onvoorspelbaar of dit geweld zich uit zal breiden naar andere delen van Libanon.”

Wie dat veilig kan, wordt opgeroepen zo snel mogelijk te vertrekken uit het land. “Vertrek met commerciële luchtvaartmaatschappijen nu dat nog mogelijk is. Volg het (lokale) nieuws.” Wie in Libanon blijft, krijgt het advies op een veilige plaats te verblijven. “Informeer u over de lokale situatie voordat u zich verplaatst. Zorg als dat mogelijk is voor voldoende voorraad eten, drinken, medicijnen en eventueel brandstof.”

Verder moeten mensen er altijd waakzaam blijven en grote menigten en demonstraties vermijden, aldus Buitenlandse Zaken. Ook worden ze opgeroepen zich te registreren via de informatieservice van het ministerie, zodat de Nederlandse ambassade weet dat ze in Libanon zijn.