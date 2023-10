Oud-D66’er Smeets ziet af van kortstondige rentree als Kamerlid

Voormalig D66-parlementariƫr Sidney Smeets past ervoor om op de valreep nog terug te keren in de Tweede Kamer. De Kiesraad heeft hem benoemd als vervanger van Hanneke van der Werf, die met zwangerschapsverlof gaat, maar hij laat in een verklaring op zijn website weten de zetel niet te zullen innemen.

Het “voelt niet goed” om voor de paar weken die resten tot de verkiezingen nog zitting te nemen in de Kamer om salaris en wachtgeld te incasseren, schrijft Smeets. “Niemand die nu een zetel inneemt kan nog iets zinvols doen in de Kamer en is in feite slechts een last voor de staatskas. Iedereen met enig moreel kompas zou van die benoeming af moeten zien.”

Tegelijkertijd laat hij weten dat dit voor hem “onrechtvaardig” voelt. Smeets kwam na de verkiezingen van 2021 in de Tweede Kamer, maar raakte al snel in opspraak door beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag jegens minderjarige jongens, Hij hield de eer aan zichzelf en stapte op, ook om de partij niet te beschadigen.

Nog altijd is Smeets boos op D66, dat volgens hem de beschuldigingen aan zijn adres nooit zorgvuldig heeft onderzocht. Hij is inmiddels geen lid meer van de partij en gaf al eerder aan dat, mocht hij terugkeren als Kamerlid, dat op persoonlijke titel zou zijn.