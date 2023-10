Dutch Design Week barst opnieuw los

In Eindhoven begint zaterdag weer de Dutch Design Week (DDW). Werk en ideeën van een paar duizend ontwerpers en uitvinders uit diverse landen worden negen dagen lang op tal van plekken in de stad over het voetlicht gebracht. Het gaat om bijna 400 verschillende grote en kleine evenementen: tentoonstellingen, installaties, demonstraties, lezingen, netwerkbijeenkomsten en debatten op het gebied van kunst, design en technologie.

Ontwerpen gaat steeds meer over maatschappelijke en andere relevante vraagstukken. De organisatie belooft een “internationale hub bomvol vernieuwende visies en de hoognodige transities naar een betere toekomst”.

De organisatie Next Nature bijvoorbeeld zegt in het Evoluon te komen met “’s werelds eerste bolletje vanille-ijs gemaakt van plastic afval”. Ontwerper Eleonora Ortolani ontwikkelde het door gebruik te maken van verteringsenzymen en bacteriën. Proeven is er voorlopig nog niet bij: “Het ijsje zit achter slot en grendel, in afwachting van strenge testen op voedselveiligheid”.

“Ontwerpers zijn op een missie om concrete oplossingen te bieden voor complexe uitdagingen”, aldus de DDW. Op basis van wat er op dit moment speelt, heeft de DDW een aantal missies ofwel programmalijnen benoemd. Elk deelnemend project en sommige tentoonstellingen vallen nu onder zo’n missie. Aan de orde komen thema’s als het verbeteren van levenskwaliteit en gezondheid, het verkennen van kunstmatige intelligentie en het (her)ontwerpen van de leefomgeving.

De Dutch Design Week, inmiddels een internationaal fenomeen, vindt zijn oorsprong in de Dag van het Ontwerp, die in 1998 voor het eerst werd gehouden.