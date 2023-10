In meerdere steden pro-Palestijnse demonstraties

Op meerdere plekken in Nederland komen mensen zaterdag waarschijnlijk samen om voor de Palestijnse gebieden te demonstreren. Op sociale media wordt opgeroepen tot protesten in Den Haag, Groningen, Leeuwarden, Enschede, Maastricht, Den Bosch en Deventer.

Enkele demonstraties verliepen in de afgelopen week onrustig. Zo greep de politie woensdag in bij station Den Haag Centraal. De dag ervoor demonstreerden honderden mensen bij de ambassade van Israël in Den Haag en waren er opstootjes in de Haagse Schilderswijk. In Amsterdam werden afgelopen zondag enkele mensen opgepakt bij een grote pro-Palestina-mars.

Op zondag is er vermoedelijk een pro-Palestijnse demonstratie in Rotterdam en mogelijk ook een in Amsterdam.

Israël dreigt met een grondoffensief in de Palestijnse Gazastrook. Dat gebied wordt bestuurd door de radicale beweging Hamas, die begin deze maand een grote aanval op Israël uitvoerde.