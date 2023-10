Nederlandse zonneauto’s beginnen aan race door Australië

De ‘wereldtitel’ terugbrengen naar Nederland, dat is het doel van drie studententeams. Delft, Enschede en Groningen doen vanaf dit weekend mee aan de World Solar Challenge, een prestigieuze race voor auto’s op zonne-energie door Australië.

De World Solar Challenge begint in de stad Darwin in het hoge noorden van Australië. Daar is zaterdag een technische keuring. Alle deelnemende auto’s worden gecontroleerd op snelheid, stabiliteit en remkracht. Alleen goedgekeurde auto’s mogen meedoen aan de race. De snelste wagen mag zondagochtend in alle vroegte (zaterdagavond Nederlandse tijd) als eerste vertrekken uit Darwin.

De aanloop was moeilijk. De Twentse auto raakte beschadigd tijdens een testrit. Een andere testdag ging in rook op door een grote bosbrand.

Vanuit Darwin gaan de auto’s vanaf zondag naar het zuiden, dwars door de uitgestrekte, nauwelijks bewoonde en gortdroge binnenlanden van Australië. De finish is in de zuidelijke stad Adelaide. De winnaar komt daar waarschijnlijk over ongeveer een week aan.

De laatste Nederlandse overwinning, van Delft, was in 2017. In 2019 stevende Delft af op de eindzege, toen het in de laatste etappe misging. Met de finish in zicht vloog de auto in brand. Alleen het nummerbord en een paar zonnecellen bleven over. Met de kentekenplaat in de hand liep het team later symbolisch over de finish. Eerder was Enschede in leidende positie uitgevallen. De auto werd door een windvlaag van de weg geblazen en belandde ondersteboven in het rode zand van de Australische woestijn. De coureur bleef ongedeerd. De overwinning ging vier jaar geleden naar een team uit het Belgische Leuven. De vorige editie, van 2021, ging niet door vanwege de coronapandemie.