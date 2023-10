Gemeenten maken weer plaats voor Oekraïners

De Utrechtse gemeente Woudenberg huurt een voormalig winkelpand om daar vijftig tot zestig Oekraïense vluchtelingen onder te brengen. Voor een deel zijn dat Oekraïners die al in Woudenberg verbleven, maar er komen ook opvangplekken voor zo’n dertig nieuwe vluchtelingen. Woudenberg voldoet daarmee aan de dringende oproep van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan gemeenten om meer plek te maken voor Oekraïners, aangezien alle reguliere locaties vol zitten.

Het winkelpand aan de Middenstraat is volgens de gemeente nu nog niet geschikt voor bewoning. In november start een verbouwing, die in februari 2024 klaar moet zijn. De Oekraïense vluchtelingen kunnen dan een jaar in het pand blijven wonen. Daarna gaat de eigenaar er appartementen bouwen. Omwonenden krijgen woensdag meer informatie van de gemeente.

Ook in het Brabantse Cranendonck gaat een opvanglocatie open op een terrein aan de Polderstraat in Budel. Hier zijn zes tijdelijke woningen geplaatst voor gezinnen van maximaal vier personen. De eerste bewoners arriveren maandag. Ze krijgen ondersteuning van een team van de gemeente.

In de woningen komen onder meer vluchtelingen te wonen die nu in een andere opvanglocatie aan de Rubenslaan verblijven. Daardoor komen op die locatie ook kamers vrij. Op het terrein aan de Polderstraat zijn ook zes woningen neergezet voor inwoners van Cranendonck die dringend tijdelijke woonruimte nodig hebben.