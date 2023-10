Twee explosies in Amsterdam, geen gewonden gevallen

Bij een woning aan de Nieuwe Maanstraat in Amsterdam-Noord heeft in de nacht van zondag op maandag rond 00.30 uur een explosie plaatsgevonden, meldt de politie. Er vielen geen gewonden. Wel zijn door de knal ramen gesprongen.

Even later, rond 03.15 uur, was het raak op de Rhoneweg in Sloterdijk. Daar ging een explosief af bij een bedrijfspand, waardoor schade aan de gevel ontstond. Ook hier vielen geen gewonden.

Op beide locaties is de teamleider Explosieven Veiligheid ter plaatse geweest om het explosieve materiaal te onderzoeken. De recherche heeft op beide plekken sporenonderzoek gedaan. Er zijn geen verdachten aangehouden.