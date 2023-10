Treinverkeer tussen Leeuwarden en Harlingen maandagmiddag hervat

Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Harlingen wordt naar verwachting maandagmiddag rond 16.00 uur hervat. Dat meldt spoorbeheerder ProRail maandagochtend.

Op dat traject in Friesland lag het treinverkeer dit weekend stil door werk aan het spoor. Bij die werkzaamheden werd in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Leeuwarden een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de ontmanteling van de bom liepen de werkzaamheden aan het spoor uit naar maandag.

Spoorvervoerder Arriva zet vervangende bussen in totdat de treinen weer rijden. Dit loopt ook maandag soepel, laat een woordvoerster weten. “Mensen kunnen gewoon van A naar B.” Bij de resterende werkzaamheden zijn verder geen opvallende zaken meer aangetroffen, aldus ProRail.