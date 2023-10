Van der Plas: Mona Keijzer wel degelijk premierskandidaat BBB

Oud-CDA’er Mona Keijzer is wel degelijk de premierskandidaat van BBB. Als de partij niet de grootste wordt, maar wel gaat meeregeren is Keijzer de vicepremier van de partij, bevestigt BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. Daags nadat Van der Plas Keijzer als premierskandidaat had gepresenteerd, maakte Van der Plas terugtrekkende bewegingen.

Eind augustus kreeg de pers een uitnodiging van BBB voor 1 september, waarop stond dat BBB dan de premierskandidaat zou presenteren. Dat gebeurde ook. Een paar dagen later nuanceerde Van der Plas tot verbazing van onder meer de media die kandidatuur in het tv-programma Humberto. “Wij hebben Mona Keijzer gepresenteerd als de nummer 2 van de Kamerlijst”, zei Van der Plas toen.

In De Telegraaf zegt Van der Plas zaterdag dat Keijzer “onze premierskandidaat” is, en vicepremier voor het geval BBB niet de grootste wordt.

Volgens Van der Plas heeft ze “al heel vaak gezegd” dat Keijzer de premierskandidaat is, zegt ze in een telefonische toelichting. Ze vindt het merkwaardig dat hierover weer vragen worden gesteld. “Ze is gepresenteerd als onze premierskandidaat, maar staat in eerste instantie op nummer 2. Als we worden gevraagd om een premier te leveren, dan is Mona onze kandidaat.”

Ze voegt daar aan toe dat het geen premiersverkiezingen zijn, maar verkiezingen voor de Tweede Kamer.

BBB staat nu op 11 zetels in de laatste peiling van I&O Research.