Mark Rutte: Ik had eerder weg moeten gaan

Demissionair premier Mark Rutte vindt, achteraf, dat hij eerder had moeten vertrekken. Dat zei hij zaterdag in het radioprogramma Spuigasten. Hij valt daarmee de nieuwe VVD-partijleider Dilan Yesilgöz bij. Zij zegt in een interview in het Algemeen Dagblad zaterdag dat Rutte te lang is aangebleven en dat daardoor de partij haar VVD-profiel verloor.

“Als je dit al lang doet, neemt je effectiviteit af”, zei Rutte in het radioprogramma. Een van de gevolgen daarvan is geweest dat “je ook meer compromissen moet sluiten om uiteindelijk weer een kabinet te kunnen vormen. En als ik heel eerlijk ben, is dat natuurlijk ook ten koste gegaan van het profiel van mijn eigen club.”

Met zijn opvolger Yesilgöz gaat dat niet meer gebeuren, zei Rutte. “Zij is echt uit ander hout gesneden. Die gaat niet zo ver als ik gegaan ben.”

Ruttes vierde kabinet is voor de zomer gevallen over migratie. Ook daar heeft zijn afnemende effectiviteit en zijn lange leiderschap meegespeeld, zegt hij. De afspraken over migratie waren “te vaag. Toen het er echt op aankwam, waren we niet meer in staat daar uit te komen.” Dat is volgens Rutte niet goed voor de partij en ook niet goed voor het land.

“Het is slopend werk” zegt de VVD’er over het premierschap. “Je moet de hele dag aan staan, scherp zijn.” Met de jetlags en de vele nachtelijke vergaderingen valt dat volgens hem niet mee. De buitenwereld kent Rutte als onvermoeibaar, die er zelfs na korte nachten fris uitziet.

Op 10 juli kondigde Rutte aan het begin van het debat over de val van het kabinet zijn vertrek uit de politiek aan. Rutte is bijna 13 jaar premier van Nederland en 17 jaar politiek leider van de VVD. Hij blijft aan als demissionair premier tot er een nieuw kabinet is.