Gelderland: situatie met de wolf is nu dweilen met de kraan open

De provincie Gelderland wil in de aanpak van de wolf best meer inzetten op preventieve maatregelen, maar beheer is volgens gedeputeerde Harold Zoet noodzakelijk om het aantal wolven in de hand te houden. Zoet zegt dat in een reactie op het recente advies van de Gelderse wolvencommissie. Die commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel pleit ervoor om fors te investeren in preventie, om zo de maatschappelijke onrust te verminderen.

“We hebben preventie en beheer allebei nodig in de aanpak van de wolf in Gelderland”, aldus Zoet. De BBB-gedeputeerde pleitte ruim een maand geleden in Brussel al voor verlaging van de beschermde status van de wolf in Europa. Het Gelderse college wil meer mogelijkheden om wolven die onnatuurlijk en gevaarlijk gedrag vertonen te kunnen afschieten.

“Ik ben het eens met het pleidooi van de wolvencommissie dat preventiemaatregelen zoals wolfwerende rasters noodzakelijk zijn. Rasters bieden geen 100 procent garantie, maar goede rasters werken wel degelijk en we moeten onze dieren zo goed als kan beschermen tegen de wolf”, aldus Zoet. “Tegelijkertijd is het nu dweilen met de kraan open dat we de wolf niet kunnen beheren. Inwoners verwachten dat we op tijd kunnen ingrijpen. Dat is nodig om onrust te verminderen en begrip te vergroten. Het moet dus en preventie en beheren zijn. Door de subsidie te verbeteren, wil ik de subsidieregeling toegankelijker maken en het draagvlak voor preventieve maatregelen vergroten.”

Zoet zegt wel bang te zijn dat de maatschappelijke kosten “onbeheersbaar” worden als de wolf niet beheerd mag worden. Volgens de wolvencommissie, waarin vertegenwoordigers van de veehouderij, terreineigenaren en gemeenten zitten, kan de onrust op de korte termijn niet opgelost worden door alleen een pleidooi te houden voor verlaging van de beschermde status van het dier. “De uitkomst is onzeker en zou pas op langere termijn eventueel iets opleveren.”

De commissie adviseert om de subsidiepot voor wolfwerende rasters flink te verhogen, van 200.000 euro naar 2 miljoen euro per jaar. Ook moet de regeling volgens de commissie gaan gelden voor heel Gelderland en niet alleen voor schapen- en geitenhouders op de Veluwe. “Deze benadering is achterhaald door de opgedane ervaringen in Gelderland en daarbuiten”, staat in het rapport.

Zoet gaat het advies omzetten in een voorstel aan Provinciale Staten. BBB is daarin met veertien zetels de grootste partij.