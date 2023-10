Weeronline: oktober was uitzonderlijk zacht en kletsnat

Oktober van dit jaar gaat de boeken in als een uitzonderlijk zachte en natte maand. Zo lag de gemiddelde temperatuur 2,3 graden hoger dan normaal en viel er 64 millimeter meer regen dan gebruikelijk, meldt Weeronline.

De gemiddelde temperatuur van oktober 2023 was 13,2 graden tegen 10,9 graden normaal. Hiermee is deze oktober de op vijf na zachtste oktobermaand ooit gemeten in De Bilt, stelt het weerbureau. Ook is het de vierde zeer warme maand van dit jaar waarin de temperatuur ten minste 2 graden afwijkt van normaal.

Daarnaast werd een record behaald: de eerste tien dagen van oktober waren met een gemiddelde temperatuur van 16,6 graden recordwarm. Het oude record stamt uit 2001 en was 15,0 graden. Dat jaar noteerde gelijk de warmste oktobermaand ooit gemeten met een gemiddelde temperatuur van 14,2 graden.

Oktober verliep ook bijzonder nat: gemiddeld over het land viel er 148 millimeter regen, tegen 84 millimeter normaal. Alleen in 1932 en 1998 was het gemiddeld over het land nog natter in oktober. Qua aantal zonuren zat oktober op een vrij normaal aantal uren. De zon scheen 111 uur tegen 120 uur normaal.