Marktkooplieden: markt op sommige plekken in het land afgelast

In sommige Nederlandse plaatsen is de markt donderdag afgelast door storm Ciarán. Dat zegt Louise Wesselius, voorzitter van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). Alle markten zijn zich bovendien zeer bewust van het weer, benadrukt Wesselius.

Wesselius kan nog niet zeggen hoeveel markten er door de storm niet doorgaan. In ieder geval in het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep en op het Waterlooplein in Amsterdam is donderdag geen markt. In Delft staan volgens de voorzitter van de CVAH enkele kramen, overwegend met zwaardere artikelen als kaas, maar ook met groenten.

“Als de nood aan de man is en het bovenzeil zou het niet houden, kan een ondernemer met groente en fruit nog in de open lucht staan, mits het niet te hard regent. Met een rol stof of een jurkje kan je dat risico niet nemen”, legt Wesselius uit. “Als je met textiel staat dat nat kan worden, snap ik dat je denkt: ik ga toch maar niet uitpakken en ik neem het verlies van deze dag.”