Een vrouw in Den Haag is gewond geraakt doordat er een boom op haar is gevallen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat ze verwondingen aan haar been heeft opgelopen.

De vrouw is overgedragen aan ambulancepersoneel. Het gaat volgens de woordvoerder om een “iets oudere dame”.

Storm CiarĂ¡n zorgt donderdag voor overlast in verschillende delen van het land. In Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en het Waddengebied is code oranje afgekondigd.