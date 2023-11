Eerste stormmeldingen druppelen binnen bij veiligheidsregio’s

De eerste meldingen van overlast door storm Ciarán druppelen binnen bij veiligheidsregio’s. Het gaat vooral om omgewaaide bomen, weggewaaide takken en losgeraakte dakpannen. De brandweer en gemeenten helpen bij het opruimen, laten verschillende veiligheidsregio’s weten.

In Zeeland waren rond het middaguur achttien meldingen binnengekomen. Het gaat volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio om incidenten met omgewaaide bomen, afgebroken takken en weggewaaide dakdelen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost hebben tientallen meldingen binnengekregen. Een woordvoerder zegt dat de meldkamer het “redelijk druk” heeft. In Midden en West-Brabant is het rustiger. Een woordvoerder zegt dat er dertien meldingen zijn binnengekomen. De meeste meldingen worden in het westen van de veiligheidsregio gedaan.

In Rotterdam-Rijnmond zijn sinds 09.00 uur vijftig meldingen binnengekomen. Dat valt volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio mee. Veiligheidsregio Haaglanden zegt dat het “drukker” begint te worden, maar dat het voor de meldkamer nog behapbaar is. In de regio Zuid-Holland-Zuid zijn achttien meldingen binnengekomen.

Verder naar het noorden is het vooralsnog rustig. De regio’s Hollands-Midden, Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Fryslân zeggen dat er weinig of geen meldingen zijn binnengekomen. Tussen het Friese Harlingen en Franeker is een vrachtwagen door de wind van de weg geraakt en in de sloot terechtgekomen.