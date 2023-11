Yeşilgöz: politie maakte fouten bij demonstratie tegen Zwarte Piet

Door fouten van de politie bij een protest tegen Zwarte Piet in Staphorst zijn demonstranten vorig jaar onvoldoende beschermd tegen relschoppers, geeft demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz toe. In een brief aan de Tweede Kamer reageert ze op een kritisch rapport hierover van de Inspectie Justitie en Veiligheid dat donderdag is gepubliceerd. Die stelt dat de politie had moeten ingrijpen toen demonstranten en waarnemers van Amnesty International werden belaagd door relschoppers. De minister kan zich evenwel niet helemaal vinden in alle aanbevelingen.

“De politie had meer moeten doen om te voorkomen dat de relschoppers hun doel bereikten”, schrijft de bewindsvrouw. Ze gaat deels mee in de opmerking van de inspectie dat de politie meer had moeten doen om zulke risico’s vooraf in kaart te brengen en betrokken medewerkers daarover te informeren. De minister merkt wel op dat het onrealistisch is om van de politie te verwachten dat zij zich voorbereidt op alle mogelijke situaties die zich voor kunnen doen tijdens een demonstratie.

Yeşilgöz reageert voorzichtig kritisch op de opmerking van de inspectie dat de politie beter moet communiceren met demonstranten, over de taak van de politie en de verwachtingen over en weer. “Dit is een wisselwerking tussen beide partijen. Ook in dit geval is dit gebeurd”, schrijft ze. “Vaste aanspreekpunten zouden hierbij helpend zijn.” Daar voegt de bewindsvrouw aan toe dat de politie niet altijd alle informatie vooraf kan delen met demonstranten.

Op 19 november vorig jaar kwamen leden van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) naar Staphorst om te demonstreren tegen de zwarte pieten die meededen aan de intocht van Sinterklaas. Bij een afslag werden de activisten opgewacht door tegendemonstranten, die geweld gebruikten en voor ernstige ongeregeldheden zorgden. Vier van de tegendemonstranten worden vervolgd door het Openbaar Ministerie.

Enkele dagen na de demonstratie had Yeşilgöz een felle discussie met Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1), die de bewindsvrouw in een debat verweet dat ze te lichtzinnig omging met de kritiek op de politie. De minister vond op haar beurt dat Simons hardwerkende politiemensen ten onrechte wegzette als een “stel racisten”. Ze weigerde een breed onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de politie. Enkele dagen later besloot de inspectie zelf tot het onderzoek. Ook D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK en ChristenUnie waren kritisch.