VVD in Brabant wil woningnood aanpakken met bouw van nieuw dorp

De provinciale fractie van de VVD in Noord-Brabant heeft een ambitieus plan om de woningnood aan te pakken. Fractievoorzitter Roel Gremmen stelde tijdens de bespreking van de begroting voor 2024 voor om ergens in de provincie een heel nieuw dorp te laten verrijzen.

“We zijn in de binnensteden flink aan het bouwen en in dorpen komt er ‘een straatje bij’, zoals minister De Jonge vaak zegt. Maar daarmee gaan we de 130.000 woningen die we voor 2030 willen bouwen niet halen”, zei Gremmen. “En dus willen we onderzoek laten doen naar een locatie voor grootschalige woningbouw in Brabant. Dus gewoon een kern erbij.” De VVD’er, wiens partij in de coalitie zit, denkt dan aan een dorp met 3000 tot 5000 woningen.

Uit een voortgangsrapportage over de woningbouw die de provincie vorige week presenteerde, kwam naar voren dat de snelheid eruit is. In de afgelopen twee jaar werden “in recordtempo” bijna 27.000 woningen opgeleverd in Noord-Brabant. Maar mede als gevolg van de oorlog in Oekra├»ne en de gestegen grondstoffenprijzen komen er dit jaar en volgend jaar aanzienlijk minder woningen bij dan begroot.