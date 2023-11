BuZa: contact met veertien mensen met Nederlandse link in Gaza

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met veertien mensen die nu in Gaza zitten. Dat meldt het ministerie vrijdag. Dat zijn er drie meer dan eerder.

Donderdag verlieten zestien mensen met een link met Nederland Gaza. Buitenlandse Zaken zei eerder in contact te staan met in totaal 27 mensen. “Het aantal kan veranderen omdat nieuwe mensen zich nog altijd kunnen melden bij het ministerie”, aldus Buitenlandse Zaken.

Het ministerie meldt verder ervan uit te gaan dat vrijdag geen Nederlanders, mensen met een Nederlandse verblijfsstatus en hun gezinnen de grens met Rafah zullen passeren. Eerder vrijdag werd al duidelijk dat er geen Nederlanders staan op de lijst van mensen die vrijdag vanuit Gaza de grens naar Egypte mogen oversteken. Die lijst wordt gepubliceerd door de autoriteiten in Gaza. Mensen met een buitenlands paspoort of andere nauwe banden met het buitenland mogen Gaza sinds woensdag mondjesmaat verlaten. Volgens de autoriteiten moeten ze dan wel op een vooraf goedgekeurde lijst staan.

Wanneer de overige Nederlanders kunnen vertrekken, is nog niet duidelijk, aldus het ministerie. “Samen met andere EU-lidstaten en landen in de regio wordt alles op alles gezet opdat alle buitenlanders zo snel mogelijk de Gazastrook veilig kunnen verlaten.” De Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah en het consulaire belteam van het ministerie onderhouden actief contact met de veertien mensen die nog in Gaza zitten, laat het ministerie verder weten.