Provincie Limburg wil taal in Statenvoorstellen simpeler maken

De provincie Limburg wil de taal in Statenvoorstellen begrijpelijker maken. Gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (PvdA, infrastructuur) zegde tijdens een debat toe om voor het einde van het jaar met “een procesvoorstel” te komen.

Het college kreeg tijdens een debat vrijdag op het gouvernement in Maastricht commentaar op de taal in het Statenvoorstel over werkzaamheden aan de Wittemer Allee. Volgens Statenlid Aleida Berghorst (ook van de PvdA) bevatte het voorstel dat besproken werd technisch en formeel taalgebruik. En dat terwijl begrijpelijke taal volgens haar juist kan bijdragen “aan het vertrouwen van inwoners in politiek en bestuur”.

Kuntzelaers zei in zijn antwoord dat hij de oproep “ter harte” neemt om de taal naar B1-niveau te brengen. Er zijn zes taalniveaus, van A1 tot C2. Volgens informatie van het ministerie van Algemene Zaken schrijven overheden hun teksten meestal op C1-niveau. B1 bestaat uit korte en eenvoudige zinnen met woorden die iedereen gebruikt en volgens het ministerie begrijpt “de overgrote meerderheid van de bevolking” taal op dat niveau. “Ook mensen die geen (hoge) opleiding hebben gehad.”

De Limburgse gedeputeerde drukte de Statenleden op het hart dat niet “vanaf volgende week woensdag de wereld meteen veranderd is”. Alle voorstellen naar B1-niveau brengen “zal tijd vergen”. Maar hij wil wel werk maken van het plan om de communicatie van de provincie “vooral naar de mensen buiten de zaal” te verbeteren. Die toezegging kon bij Statenlid Berghorst rekenen op een “bravo”.