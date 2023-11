Medewerker van optiek in Arnhem neergestoken

Een medewerker van een optiek in een winkelcentrum in Arnhem is zaterdagmiddag neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de politie. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is onbekend. De mogelijke dader is na het steekincident gevlucht.

Het voorval gebeurde rond 15.20 uur in de wijk Rijkerswoerd. De politie heeft via Burgernet een beschrijving van de mogelijke dader verspreid. Het gaat om een tengere man van rond de 1,70 meter met getinte huidskleur. Hij draagt een donkerblauwe trainingsbroek, grijs vest en een rode sjaal. Mensen die hem zien, worden opgeroepen de politie te bellen.

De politie is een zoektocht begonnen en heeft onder meer een helikopter ingeschakeld. De toedracht van de steekpartij wordt onderzocht, aldus de politiewoordvoerder.