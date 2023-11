Demonstranten keren zich tegen abortuspraktijk in jaarlijkse mars

In Den Haag hebben duizenden mensen zaterdag meegelopen met de jaarlijkse Mars voor het leven, zegt initiatiefnemer Schreeuw om leven. De christelijke beweging wil met de stille tocht door Den Haag, die dit jaar voor de 31e keer werd georganiseerd, laten zien grote moeite te hebben met de abortuspraktijk in Nederland.

Op een tegendemonstratie waren zo’n vijftig mensen afgekomen. Zij hadden kartonnen borden bij zich met teksten als “Baas in eigen buik” en “Mijn kut is mijn keuze”. De tegendemonstranten schreeuwden leuzen naar de deelnemers aan de mars en sommigen staken hun middelvinger naar hen op.

Een van de aanwezigen op het Haagse Malieveld, vanwaar Schreeuw op leven een livestream uitzond, was ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Zij zei onder andere dat het “onbeschermde kleine leven dat zelf nog geen stem heeft” moet worden beschermd, een bekend standpunt van de christelijke politieke partij. Ook pleitte Bikker ervoor dat vrouwen moeten worden geholpen als ze te maken krijgen met bijvoorbeeld financiële problemen of huisvestingsproblemen, “om te zorgen dat ze dan meer mogelijkheden zien dan die ene uitweg”.

Onder de deelnemers aan de mars was onder anderen SGP-leider Chris Stoffer, die zich afgelopen donderdag ook liet zien bij een abortuskliniek in Rotterdam. Daar was hij om betogers te steunen die door de gereformeerde partij “pro-life-wakers” worden genoemd en die volgens de partij “op een zorgvuldige en liefdevolle manier” in gesprek gaan met bezoekers van de abortuskliniek. De actie van Stoffer kwam hem op veel kritiek te staan, onder anderen van VVD-leider Dilan Yeşilgöz en D66-leider Rob Jetten.

Een tweede bezoek van de SGP aan een abortuskliniek in Utrecht ging een dag later niet door, omdat zich daar pro-abortusdemonstranten hadden verzameld. De partij zei te willen voorkomen dat er ongeregeldheden zouden ontstaan.