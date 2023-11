KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist in het zuiden

Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist op zondagochtend in de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het verkeer kan daar hinder van ondervinden. In de dichte mist is het zicht minder dan 200 meter.

Code geel is zondag in het zuiden van kracht vanaf 07.00 uur. De dichte mist verdwijnt aan het einde van de ochtend.

Dichte mist met een zicht van minder dan 200 meter is gevaarlijk. Het advies is om langzamer te rijden en grotere afstand te bewaren tot andere weggebruikers.